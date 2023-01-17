Захарова (Захарова) Федора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Александр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1862 ст.
Сын: Захаров Василий Стефанович
Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1864 ст.
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.
Дочь: Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.
Дочь: Фёкла Стефановна
Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.
Дочь: Вера Стефановна
Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно