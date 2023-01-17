Захарова (Захарова) Федора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Федора Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Александр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1862 ст.

Сын: Захаров Василий Стефанович

Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1864 ст.

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.

Дочь: Татьяна Стефановна

Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.

Дочь: Фёкла Стефановна

Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.

Дочь: Вера Стефановна

Отец ребёнка: Захаров Стефан Алексеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Стефан Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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