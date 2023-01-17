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Захаров Стефан Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Захаров Алексей Афанасьевич

Мать: Захарова Ирина Ипатьевна

Рождение ребёнка
05.04.1862 ст.

Сын: Захаров Василий Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1864 ст.

Дочь: Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.

Дочь: Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.

Дочь: Фёкла Стефановна

Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.

Дочь: Вера Стефановна

Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Федора Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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