Захаров Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1862 ст.
Сын: Захаров Василий Стефанович
Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1864 ст.
Дочь: Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1867 ст.
Дочь: Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна
Рождение ребёнка
18.09.1869 ст.
Дочь: Фёкла Стефановна
Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.
Дочь: Вера Стефановна
Мать ребёнка: Захарова Федора Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно