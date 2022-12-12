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Захарова Ирина Ипатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Захаров Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Захаров Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.

Дочь: Соломония Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.06.1844 ст.

Сын: Захаров Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.12.1851 ст.

Сын: Захаров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1854 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1859 ст.

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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