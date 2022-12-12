Захарова Ирина Ипатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ипат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Захаров Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Захаров Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.09.1842 ст.
Дочь: Соломония Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.06.1844 ст.
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.12.1851 ст.
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.10.1854 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.06.1859 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно