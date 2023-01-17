Захаров Порфирий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Порфирий Александрович

Захаров Порфирий Александрович

avatar

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

24.02.1850 ст.

Дата смерти

После 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1850 ст.

Отец: Захаров Александр Тимофеевич

Мать: Захарова Наталья Ермиловна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
02.02.1868 ст.

Жена: Захарова Гликерия Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1869 ст.

Сын: Захаров Алексей Порфирьевич

Мать ребёнка: Захарова Гликерия Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Анастасия Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Алексей Порфирьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
После 1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close