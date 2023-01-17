Захаров Порфирий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.02.1850 ст.
Дата смертиПосле 1926
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1850 ст.
Бракосочетание
02.02.1868 ст.
Рождение ребёнка
06.02.1869 ст.
Сын: Захаров Алексей Порфирьевич
Мать ребёнка: Захарова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Анастасия Порфирьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Алексей Порфирьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1926