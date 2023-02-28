(Захарова) Парасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Парасковья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1686 ст.

Сын: Агарков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Захаров Александр Тимофеевич

Мать: Захарова Наталья Ермиловна

Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Сын: Огарков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1866 ст.

Сын: Огарков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1873 ст.

Сын: Огарков Василий Петрович

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огарков Пётр Иерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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