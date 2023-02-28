(Захарова) Парасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1686 ст.
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение
Около 1840 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1861 ст.
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение ребёнка
23.07.1866 ст.
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение ребёнка
09.03.1873 ст.
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Огарков Пётр Иерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно