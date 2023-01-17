Таскин Александр Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1913 ст.
Дата смерти12.12.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1913 ст.
Официальная дата рождения согласно метрической книге Ужурской Петро-Павловской церкви 07.06.1913 По остальным документам 07.07.1912
Бракосочетание
20.08.1937
Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Таскина Галина Александровна
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Таскина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Рычкова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Место рождения - Мазульский поссовет Ачинского района Красноярского края
Попал в плен (военное)
20.11.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Переправлен в Германию в Марль-Хюлс, рабочая команда №223
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Селеговская Галина Александровна
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
29.05.1948
Дочь: Зиберт Любовь Александровна
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Рождение ребёнка
12.12.1950
Сын: Таскин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна
Смерть
12.12.1963