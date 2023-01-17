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Таскин Александр Иннокентьевич

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Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.06.1913 ст.

Дата смерти

12.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1913 ст.

Отец: Таскин Иннокентий Георгиевич

Мать: Таскина Марфа Григорьевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Официальная дата рождения согласно метрической книге Ужурской Петро-Павловской церкви 07.06.1913 По остальным документам 07.07.1912
Бракосочетание
20.08.1937

Жена: Таскина Ирина Феоктистовна

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Таскина Галина Александровна

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Таскина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Рычкова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Место рождения - Мазульский поссовет Ачинского района Красноярского края
Попал в плен (военное)
20.11.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область
Переправлен в Германию в Марль-Хюлс, рабочая команда №223
Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Селеговская Галина Александровна

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.05.1948

Дочь: Зиберт Любовь Александровна

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.12.1950

Сын: Таскин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
12.12.1963
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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