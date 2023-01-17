Таскина (Пашенова) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскина (Пашенова) Марфа Григорьевна

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Место рождения

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
03.02.1903 ст.

Муж: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.

Дочь: Дарья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Дочь: Ананьина Елена Иннокентьевна

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.

Сын: Таскин Афанасий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.

Сын: Таскин Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Официальная дата рождения согласно метрической книге Ужурской Петро-Павловской церкви 07.06.1913 По остальным документам 07.07.1912
Рождение ребёнка
Вычислено 11.02.1919 ст.

Сын: Таскин Андрей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1920 ст.

Сын: Таскин Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Развод
20.06.1927

Муж: Таскин Иннокентий Георгиевич

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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