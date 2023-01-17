Таскина (Пашенова) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Дочь: Дарья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Дочь: Ананьина Елена Иннокентьевна
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.
Сын: Таскин Афанасий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Рождение ребёнка
07.06.1913 ст.
Сын: Таскин Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Официальная дата рождения согласно метрической книге Ужурской Петро-Павловской церкви 07.06.1913 По остальным документам 07.07.1912
Рождение ребёнка
Вычислено 11.02.1919 ст.
Сын: Таскин Андрей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Рождение ребёнка
21.03.1920 ст.
Сын: Таскин Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Таскин Иннокентий Георгиевич
Развод
20.06.1927
Смерть
Неизвестно