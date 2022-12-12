Ананьина (Таскина) Елена Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Таскина) Елена Иннокентьевна

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Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.05.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1909 ст.

Отец: Таскин Иннокентий Георгиевич

Мать: Таскина Марфа Григорьевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Степан Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ананьин Степан Антонович

Смерть
Неизвестно
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