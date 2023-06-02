Пашенова Марина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашенова Марина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.

Сын: Пашенов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: д.Соксы крестьянин Георгий Дионисиев Елизарьев, д.Парной крестьянка-девица Феодора Иванова Юшкова
Рождение ребёнка
16.07.1880 ст.

Дочь: Пашеннова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: с.Божье Озеро инородец Онисим Осипов Тамтинов (?) и крестьнка-девица д.Парной Евдокия Малахиева Юшкова
Рождение ребёнка
04.11.1881 ст.

Дочь: Пашеннова Феоктиста Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: и.д. псаломщика Парфений Васильев Алексеевский и крестьянская девица с.Краснореченского Екатерина Павлова Кондратьева
Рождение ребёнка
11.07.1884 ст.

Дочь: Пашеннова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Шуйской управы инородец Петр Васильев Кукарцев и д.Парной крестьянская девица Матрона Флорова Пашеннова
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Дочь: Таскина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Потомственный дворянин Василий Васильев Чижевский и инородка Игынского рода Васса Ильина Тайдынова
Рождение ребёнка
25.08.1889 ст.

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Ясачный инородец Больше-Ачинского рода Афанасий Кононов Орокин и крестьянская жена д.Парной Лукия Фролова Пашенова
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.

Сын: Пашеннов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Поселенец д.Парной Георгий Михайлов Быстров и инородческая жена Кизыльского рода Агапия Иоаннова Искучекова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1895 ст.

Сын: Пашинов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1899 ст.

Сын: Пашин Иларион Георгиевич

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Сын: Пашинов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович

Парная, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно