Пашенова Марина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1879 ст.
Сын: Пашенов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: д.Соксы крестьянин Георгий Дионисиев Елизарьев, д.Парной крестьянка-девица Феодора Иванова Юшкова
Рождение ребёнка
16.07.1880 ст.
Дочь: Пашеннова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: с.Божье Озеро инородец Онисим Осипов Тамтинов (?) и крестьнка-девица д.Парной Евдокия Малахиева Юшкова
Рождение ребёнка
04.11.1881 ст.
Дочь: Пашеннова Феоктиста Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: и.д. псаломщика Парфений Васильев Алексеевский и крестьянская девица с.Краснореченского Екатерина Павлова Кондратьева
Рождение ребёнка
11.07.1884 ст.
Дочь: Пашеннова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: Шуйской управы инородец Петр Васильев Кукарцев и д.Парной крестьянская девица Матрона Флорова Пашеннова
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Дочь: Таскина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: Потомственный дворянин Василий Васильев Чижевский и инородка Игынского рода Васса Ильина Тайдынова
Рождение ребёнка
25.08.1889 ст.
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: Ясачный инородец Больше-Ачинского рода Афанасий Кононов Орокин и крестьянская жена д.Парной Лукия Фролова Пашенова
Рождение ребёнка
05.11.1892 ст.
Сын: Пашеннов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Восприемники: Поселенец д.Парной Георгий Михайлов Быстров и инородческая жена Кизыльского рода Агапия Иоаннова Искучекова
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1895 ст.
Сын: Пашинов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Сын: Пашинов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Пашенов Григорий Флорович
Смерть
Неизвестно