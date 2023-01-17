Ачинск
город Ачинск, Красноярский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2АЧИНСК. Окружный.При р. Чулыме, ррч. Тептятке и Ачинке.464316743914151530Церквей православных 3. Еврейская молельня 1. Училище. Богадельня. Почтовая станция. Острог.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12114Ачинскгород краев.подч.56°17'90°30'O-46-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
4703000001г Ачинск#Н/Д