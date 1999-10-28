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Таскин Виктор Александрович

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

12.12.1950

Дата смерти

28.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1950

Отец: Таскин Александр Иннокентьевич

Мать: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.1999
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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