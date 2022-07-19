Зиберт (Таскина) Любовь Александровна
женский, родилась 29.05.1948, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
умерла 23.05.2003
ОтецТаскин Александр Иннокентьевич07.06.1913 ст. г.р.
МатьТаскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна29.04.1911 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.1948
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2003