Зиберт (Таскина) Любовь Александровна 29.05.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиберт (Таскина) Любовь Александровна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 29.05.1948, Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

умерла 23.05.2003

Отец
Таскин Александр Иннокентьевич07.06.1913 ст. г.р.
Мать
Таскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна29.04.1911 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1948

Отец: Таскин Александр Иннокентьевич

Мать: Таскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.2003

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