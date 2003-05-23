Зиберт (Таскина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиберт (Таскина) Любовь Александровна

Зиберт (Таскина) Любовь Александровна

avatar

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

29.05.1948

Дата смерти

23.05.2003

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1948

Отец: Таскин Александр Иннокентьевич

Мать: Таскина Ирина Феоктистовна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close