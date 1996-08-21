Таскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна

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Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

29.04.1911 ст.

Дата смерти

21.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911 ст.

Отец: Жулидов Феоктист Иванович

Мать: Жулидова Евдокия Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения в метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 29.04.1911, по другим документам - 18.05.1911
Бракосочетание
20.08.1937

Муж: Таскин Александр Иннокентьевич

Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Таскина Галина Александровна

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Таскина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.02.1941

Дочь: Рычкова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Место рождения - Мазульский поссовет Ачинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
29.09.1946

Дочь: Селеговская Галина Александровна

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.05.1948

Дочь: Зиберт Любовь Александровна

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.12.1950

Сын: Таскин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
21.08.1996
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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