Таскина (Жулидова) Ирина Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения29.04.1911 ст.
Дата смерти21.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1911 ст.
Дата рождения в метрической книге Шарыповской Троицкой церкви - 29.04.1911, по другим документам - 18.05.1911
Бракосочетание
20.08.1937
Андроново, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Таскина Галина Александровна
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Таскина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
19.02.1941
Дочь: Рычкова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Место рождения - Мазульский поссовет Ачинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
29.09.1946
Дочь: Селеговская Галина Александровна
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
29.05.1948
Дочь: Зиберт Любовь Александровна
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1950
Сын: Таскин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Таскин Александр Иннокентьевич
Смерть
21.08.1996