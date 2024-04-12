Егор (Георгий) Назаров
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Назар Марков
Мать: Парасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1782 -10, 1795 – 23, холост, 1811 – 39, 1816 -43, 1834 -61, 1850- умер в 1840, Назаров
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1782 -9, 1795 – 22, холост, 1811 – 38, 1816 -42, 1834 – 60, 1850- умер в 1841, Назаров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1782 -7, 1795 -20
Рождение ребёнка
1778
Сын: Фадей Егоров
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1782 -4, 1795 – 17, 1811 -33, 1816 – рекрут с 1813, ИВ 1801 – 22, ИВ 1809 -31
Рождение ребёнка
1780
Сын: Назаров Егор Егоров
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1782 -2, 1795 – 15, 1811 – 31, 1816 – 35, 1834 – 53, 1850- умер в 1843, Назаров
Бракосочетание
До 1782
Жена: Иринья Федорова
1782 – 32, взята того же погоста Гакручейской волости деревни на Свирь реке Кары у крестьянина Федора Семенова,
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена Егорова
Мать ребёнка: Иринья Федорова
1795 -4, ИВ 1801 -14
Смерть
1809
+ 1809 (дата не указана) (Назарьев), 67 лет, от горячности