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Егор (Георгий) Назаров

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1748

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Назар Марков

Мать: Парасковья Тимофеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Назаров Данила Егоров

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1782 -10, 1795 – 23, холост, 1811 – 39, 1816 -43, 1834 -61, 1850- умер в 1840, Назаров
Рождение ребёнка
1773

Сын: Назаров Андреян Егоров

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1782 -9, 1795 – 22, холост, 1811 – 38, 1816 -42, 1834 – 60, 1850- умер в 1841, Назаров
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1782 -7, 1795 -20
Рождение ребёнка
1778

Сын: Фадей Егоров

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1782 -4, 1795 – 17, 1811 -33, 1816 – рекрут с 1813, ИВ 1801 – 22, ИВ 1809 -31
Рождение ребёнка
1780

Сын: Назаров Егор Егоров

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1782 -2, 1795 – 15, 1811 – 31, 1816 – 35, 1834 – 53, 1850- умер в 1843, Назаров
Бракосочетание
До 1782

Жена: Иринья Федорова

1782 – 32, взята того же погоста Гакручейской волости деревни на Свирь реке Кары у крестьянина Федора Семенова,
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена Егорова

Мать ребёнка: Иринья Федорова

1795 -4, ИВ 1801 -14
Смерть
1809
+ 1809 (дата не указана) (Назарьев), 67 лет, от горячности
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