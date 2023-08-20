Елена Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Егор Назаров

Мать: Иринья Федорова

1795 -4, ИВ 1801 -14
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