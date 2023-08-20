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Елена Егорова
Елена Егорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Егор (Георгий) Назаров
1748 г.р.
Мать
Иринья Федорова
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Егор Назаров
Мать:
Иринья Федорова
1795 -4, ИВ 1801 -14
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