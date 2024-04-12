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Фадей (Фаддей) Егоров

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Егор Назаров

Мать: Иринья Федорова

1782 -4, 1795 – 17, 1811 -33, 1816 – рекрут с 1813, ИВ 1801 – 22, ИВ 1809 -31
Бракосочетание
До 1801

Жена: Анна Антонова

ИВ 1801 -20
Военная служба
С 1813
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Маркова

ИВ 1809 - 36
Смерть
Неизвестно
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