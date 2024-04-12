Фадей (Фаддей) Егоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Егор Назаров
Мать: Иринья Федорова
1782 -4, 1795 – 17, 1811 -33, 1816 – рекрут с 1813, ИВ 1801 – 22, ИВ 1809 -31
Бракосочетание
До 1801
Жена: Анна Антонова
ИВ 1801 -20
Военная служба
С 1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Маркова
ИВ 1809 - 36
Смерть
Неизвестно