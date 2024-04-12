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Назаров Данила Егоров

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1772

Дата смерти

19.04.1840

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Егор Назаров

Мать: Иринья Федорова

1782 -10, 1795 – 23, холост, 1811 – 39, 1816 -43, 1834 -61, 1850- умер в 1840, Назаров
Бракосочетание
04.02.1795

Жена: Мавра Леонтьева

венчаны 04.02.1795, поручители Василей Назаров, Андреян Егоров, Петр Давыдов, Иван Прокопьев, Петр Филип, жениху – 24, невесте – 20 лет, первым браком
Смерть
19.04.1840
+19.04.1840, 69 лет, от натуральной
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