Назаров Данила Егоров
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти19.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Егор Назаров
Мать: Иринья Федорова
1782 -10, 1795 – 23, холост, 1811 – 39, 1816 -43, 1834 -61, 1850- умер в 1840, Назаров
Бракосочетание
04.02.1795
Жена: Мавра Леонтьева
венчаны 04.02.1795, поручители Василей Назаров, Андреян Егоров, Петр Давыдов, Иван Прокопьев, Петр Филип, жениху – 24, невесте – 20 лет, первым браком
Смерть
19.04.1840
+19.04.1840, 69 лет, от натуральной