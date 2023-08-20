Иринья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти14.02.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Егор Назаров
1782 -10, 1795 – 23, холост, 1811 – 39, 1816 -43, 1834 -61, 1850- умер в 1840, Назаров
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Егор Назаров
1782 -9, 1795 – 22, холост, 1811 – 38, 1816 -42, 1834 – 60, 1850- умер в 1841, Назаров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Назаров
1782 -7, 1795 -20
Рождение ребёнка
1778
Сын: Фадей Егоров
Отец ребёнка: Егор Назаров
1782 -4, 1795 – 17, 1811 -33, 1816 – рекрут с 1813, ИВ 1801 – 22, ИВ 1809 -31
Рождение ребёнка
1780
Сын: Назаров Егор Егоров
Отец ребёнка: Егор Назаров
1782 -2, 1795 – 15, 1811 – 31, 1816 – 35, 1834 – 53, 1850- умер в 1843, Назаров
Бракосочетание
До 1782
Муж: Егор Назаров
1782 – 32, взята того же погоста Гакручейской волости деревни на Свирь реке Кары у крестьянина Федора Семенова,
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена Егорова
Отец ребёнка: Егор Назаров
1795 -4, ИВ 1801 -14
Упоминание
Неизвестно
1782 – 32, взята того же погоста Гакручейской волости деревни на Свирь реке Кары у крестьянина Федора Семенова, ИВ 1809 вдова, 60лет
Смерть
14.02.1816
14.02.1816, 70 лет, волею божьей