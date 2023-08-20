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Назаров Андреян Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

03.01.1841

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Егор Назаров

Мать: Иринья Федорова

1782 -9, 1795 – 22, холост, 1811 – 38, 1816 -42, 1834 – 60, 1850- умер в 1841, Назаров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Григорьева

Жена: Аграфена Григорьева, * около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Смерть
03.01.1841
+03.01.1841, 69, от натуральной
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