Назаров Андреян Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти03.01.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Егор Назаров
Мать: Иринья Федорова
1782 -9, 1795 – 22, холост, 1811 – 38, 1816 -42, 1834 – 60, 1850- умер в 1841, Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Григорьева
Жена: Аграфена Григорьева, * около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Смерть
03.01.1841
+03.01.1841, 69, от натуральной