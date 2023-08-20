Аграфена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1776
около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Григорьева, * около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Смерть
После 1858
Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной