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Аграфена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Андреян Егоров

Жена: Аграфена Григорьева, * около 1776, 1816 -40, 1850 – Аграпена Трофимова, 73 года, 1858 – 81, + Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
Смерть
После 1858
Агрипина Трефилова, жена Андреяна Егорова, вдова, 85 лет, от натуральной
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