Козанжи Николай 1885
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Сын: Казанжи Константин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19
Дочь: Казанжи Соня
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
192
Сын: Казанжи Илья Камбур
Мать ребёнка: ?
Рождение
1893
Отец: Казанжи ? 1855
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Владимир
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанжи Екатерина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанжи Надежда
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Казанжи Георгий 1911
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно