Козанжи Николай 1885 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козанжи Николай 1885

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Сын: Казанжи Константин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
19

Дочь: Казанжи Соня

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
192

Сын: Казанжи Илья Камбур

Мать ребёнка: ?

Рождение
1893

Отец: Казанжи ? 1855

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Владимир

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанжи Екатерина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанжи Надежда

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Казанжи Георгий 1911

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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