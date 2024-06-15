Казанжи Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козанжи Николай 1885
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1952
Сын: Казанжи Илья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Казанжи Надежда
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Казанжи Екатерина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно