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Дата рождения

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Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Владимир

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Николай

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанжи Екатерина

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанжи Надежда

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
19

Сын: Казанжи Константин

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
19

Дочь: Казанжи Соня

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
192

Сын: Казанжи Илья Камбур

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

Рождение ребёнка
1912

Сын: Казанжи Георгий 1911

Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885

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