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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Владимир
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Николай
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанжи Екатерина
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанжи Надежда
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
19
Сын: Казанжи Константин
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
19
Дочь: Казанжи Соня
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
192
Сын: Казанжи Илья Камбур
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885
Рождение ребёнка
1912
Сын: Казанжи Георгий 1911
Отец ребёнка: Козанжи Николай 1885