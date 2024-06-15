Казанжи Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанжи Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козанжи Николай 1885

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанжи Муся

Мать ребёнка: Паша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Константин

Мать ребёнка: Паша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паша

Рождение ребёнка
196

Дочь: Казанжи Вера

Мать ребёнка: Паша

Смерть
Неизвестно

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