Казанжи Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козанжи Николай 1885
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанжи Муся
Мать ребёнка: Паша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Константин
Мать ребёнка: Паша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паша
Рождение ребёнка
196
Дочь: Казанжи Вера
Мать ребёнка: Паша
Смерть
Неизвестно