Казанжи Георгий 1911 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанжи Георгий 1911

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Козанжи Николай 1885

Мать: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Казанжи Константин

Мать ребёнка: Новак Анна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Казанжи Куна (Вика)

Мать ребёнка: Новак Анна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Казанжи Владимир

Мать ребёнка: Новак Анна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Казанжи-Колиилушка Вера 1949

Мать ребёнка: Новак Анна

Смерть
1973

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