Казанжи Георгий 1911
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Козанжи Николай 1885
Мать: ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Казанжи Константин
Мать ребёнка: Новак Анна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Казанжи Куна (Вика)
Мать ребёнка: Новак Анна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Казанжи Владимир
Мать ребёнка: Новак Анна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Казанжи-Колиилушка Вера 1949
Мать ребёнка: Новак Анна
Смерть
1973