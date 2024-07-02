Новак Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Новак Панаит-Пантелей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Казанжи Константин
Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Казанжи Куна (Вика)
Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911
Рождение ребёнка
1945
Сын: Казанжи Владимир
Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Казанжи-Колиилушка Вера 1949
Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911
Смерть
1994