Новак Анна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНовак Анна

Новак Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Новак Панаит-Пантелей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Казанжи Константин

Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Казанжи Куна (Вика)

Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911

Рождение ребёнка
1945

Сын: Казанжи Владимир

Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Казанжи-Колиилушка Вера 1949

Отец ребёнка: Казанжи Георгий 1911

Смерть
1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.