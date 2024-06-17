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Казанжи-Колиилушка Вера 1949

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Казанжи Георгий 1911

Мать: Новак Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рушика-Таушанжи Иван

Рождение ребёнка
30.03.1975

Сын: Рушика Олег

Отец ребёнка: Рушика-Таушанжи Иван

Рождение ребёнка
27.05.1979

Сын: Рушика Виталий

Отец ребёнка: Рушика-Таушанжи Иван

Смерть
2004

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