Казанжи-Колиилушка Вера 1949
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Казанжи Георгий 1911
Мать: Новак Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рушика-Таушанжи Иван
Рождение ребёнка
30.03.1975
Сын: Рушика Олег
Отец ребёнка: Рушика-Таушанжи Иван
Рождение ребёнка
27.05.1979
Сын: Рушика Виталий
Отец ребёнка: Рушика-Таушанжи Иван
Смерть
2004