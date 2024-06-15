Казанжи Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения19
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Отец: Козанжи Николай 1885
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанжи Федор
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
195
Дочь: Казанжи Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
195
Дочь: Казанжи Вера
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1959
Сын: Казанжи Владимир
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1961
Сын: Казанжи Константин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1964
Сын: Казанжи Георгий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно