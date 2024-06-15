Казанжи Константин 19 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанжи Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: Козанжи Николай 1885

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанжи Федор

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
195

Дочь: Казанжи Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
195

Дочь: Казанжи Вера

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1959

Сын: Казанжи Владимир

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1961

Сын: Казанжи Константин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1964

Сын: Казанжи Георгий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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