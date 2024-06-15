Казанжи Илья Камбур
Место рожденияНе указано
Дата рождения192
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Дочь: Казанжи Вера
Мать ребёнка: ?
Рождение
192
Отец: Козанжи Николай 1885
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
194
Дочь: Казанжи Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
195
Дочь: Казанжи Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
195
Дочь: Казанжи Прасковья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
195
Сын: Казанжи Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
195
Сын: Казанжи Константин
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно