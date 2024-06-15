Казанжи Илья Камбур 192 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанжи Илья Камбур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

192

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Дочь: Казанжи Вера

Мать ребёнка: ?

Рождение
192

Отец: Козанжи Николай 1885

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
194

Дочь: Казанжи Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
195

Дочь: Казанжи Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
195

Дочь: Казанжи Прасковья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
195

Сын: Казанжи Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
195

Сын: Казанжи Константин

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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