Санников Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дружинина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санников Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно