Санников Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Михаил Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дружинина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санников Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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