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Санникова Наталья Кирилловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

05.03.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1820

Муж: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1821 ст.

Дочь: Санникова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.

Дочь: Санникова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
05.03.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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