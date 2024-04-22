Санникова Наталья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти05.03.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
28.01.1821 ст.
Дочь: Санникова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
05.03.1822 ст.
Дочь: Санникова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Смерть
05.03.1831 ст.