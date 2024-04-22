Санникова (Стерлядкина) Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.09.1770 ст.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Санников Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Санников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Санникова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич
Смерть
Неизвестно