Санникова (Стерлядкина) Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Стерлядкина) Авдотья Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерлядкин Григорий Петрович

Мать: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.09.1770 ст.

Муж: Санников Григорий Терентьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Санников Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Санников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Санникова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Санников Григорий Терентьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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