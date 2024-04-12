Стерлядкина Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1749
Сын: Стерлядкин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Стерлядкин Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Стерлядкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санникова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно