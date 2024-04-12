Стерлядкина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Анна Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Стерлядкин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Стерлядкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Стерлядкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санникова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Григорий Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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