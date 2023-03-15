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Стерлядкин Андрей Григорьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

15.11.1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Стерлядкин Григорий Петрович

Мать: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерлядкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Стерлядкин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Рынина (Стерлядкина) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Стерлядкин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Стерлядкин Иов Андреевич

Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
15.11.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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