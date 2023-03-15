Стерлядкин Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти15.11.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Стерлядкин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Рынина (Стерлядкина) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Стерлядкин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Стерлядкина Анна Михайловна
Смерть
15.11.1818 ст.