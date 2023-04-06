Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти19.10.1825 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Стерлядкин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешинникова Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Стерлядкина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стерлядкин Василий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стерлядкина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стерлядкина Степанида
Смерть
19.10.1825 ст.