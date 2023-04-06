Стерлядкин Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкин Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

19.10.1825 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Стерлядкин Григорий

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешинникова Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Стерлядкина Степанида

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерлядкин Василий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стерлядкина Степанида

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Стерлядкина Степанида

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.10.1825 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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