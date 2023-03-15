Стерлядкина Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Стерлядкина Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1782 ст.

Сын: Стерлядкин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1784 ст.

Дочь: Мешинникова Наталья Кузьминична

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1789

Сын: Стерлядкин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1791 ст.

Сын: Стерлядкин Фёдор Кузьмич

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Стерлядкин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Кузьма Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.10.1820 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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