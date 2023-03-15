Стерлядкина Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Стерлядкина Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1782 ст.
Сын: Стерлядкин Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1784 ст.
Дочь: Мешинникова Наталья Кузьминична
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
?.07.1789
Сын: Стерлядкин Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
16.04.1791 ст.
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Стерлядкин Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Стерлядкин Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1820 ст.