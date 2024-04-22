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Санников Григорий Терентьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Санников Терентий

Мать: Санникова Мавра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.09.1770 ст.

Жена: Санникова Авдотья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Санников Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Санников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Санникова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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