Санников Григорий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Санников Терентий
Мать: Санникова Мавра Ивановна
Бракосочетание
18.09.1770 ст.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Санников Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Санников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Санникова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Санникова Авдотья Григорьевна
Смерть
Неизвестно