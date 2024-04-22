Санникова (Маркова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова (Маркова) Александра Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

09.05.1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1805

Муж: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дружинина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.12.1809 ст.

Сын: Санников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.

Сын: Санников Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санникова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санников Павел Михайлович

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
09.05.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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