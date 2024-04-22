Санникова (Маркова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти09.05.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дружинина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.12.1809 ст.
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.
Сын: Санников Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санникова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санников Павел Михайлович
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Санников Михаил Григорьевич
Смерть
09.05.1818 ст.