Дружинина (Санникова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Санников Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1824 ст.
Сын: Дружинин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.
Дочь: Дружинина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Дружинин Константин Александрович
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
31.03.1829 ст.
Сын: Дружинин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.04.1831 ст.
Дочь: Дружинина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.
Дочь: Дружинина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1839 ст.
Сын: Дружинин Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно