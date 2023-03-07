Дружинина (Санникова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Санникова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Санников Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.10.1822 ст.

Муж: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1824 ст.

Сын: Дружинин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.

Дочь: Дружинина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.

Сын: Дружинин Константин Александрович

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
31.03.1829 ст.

Сын: Дружинин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1831 ст.

Дочь: Дружинина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.

Дочь: Дружинина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.04.1839 ст.

Сын: Дружинин Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Дружинин Александр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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