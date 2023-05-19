Дружинин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
08.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
03.08.1824 ст.
Сын: Дружинин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.
Дочь: Дружинина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1827 ст.
Сын: Дружинин Константин Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1829 ст.
Сын: Дружинин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1831 ст.
Дочь: Дружинина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.
Дочь: Дружинина Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1839 ст.
Сын: Дружинин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Дружинина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно