Дружинина (Полянина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Полянина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1799 ст.

Муж: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.03.1800 ст.

Сын: Дружинин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1801 ст.

Сын: Дружинин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1804 ст.

Сын: Дружинин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1806 ст.

Дочь: Дружинина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1808 ст.

Сын: Дружинин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1820 ст.

Сын: Дружинин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1822 ст.

Сын: Дружинин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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