Дружинин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти08.06.1830 ст.
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1800
Сын: Дружинин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1820 ст.
Сын: Дружинин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1822
Сын: Дружинин Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дружинин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна
Смерть
08.06.1830 ст.