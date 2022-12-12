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Дружинин Михаил Васильевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

08.06.1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Дружинин Василий Фёдорович

Мать: Немирова Матрёна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Дружинин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1820 ст.

Сын: Дружинин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1822

Сын: Дружинин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Анна Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
08.06.1830 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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