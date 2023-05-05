Дружинина Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Матрёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

13.12.1824 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Немирова (Дружинина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Дружинин Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Дружинин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дружинин Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
13.12.1824 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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