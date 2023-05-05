Дружинина Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти13.12.1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Немирова (Дружинина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Дружинин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дружинин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дружинин Василий Фёдорович
Смерть
13.12.1824 ст.