Немирова (Дружинина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
15.05.1782 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1784 ст.
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1786 ст.
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1788 ст.
Дочь: Немирова Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1789 ст.
Сын: Немиров Нил Петрович
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1791 ст.
Дочь: Немирова Мария Петровна
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1792 ст.
Дочь: Немирова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно