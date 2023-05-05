Немирова (Дружинина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Дружинина) Анна Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Дружинин Василий Фёдорович

Мать: Дружинина Матрёна Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.05.1782 ст.

Муж: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.12.1784 ст.

Сын: Немиров Иван Петрович

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1786 ст.

Сын: Немиров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1788 ст.

Дочь: Немирова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1789 ст.

Сын: Немиров Нил Петрович

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1791 ст.

Дочь: Немирова Мария Петровна

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1792 ст.

Дочь: Немирова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Немиров Пётр Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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