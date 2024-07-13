Прокопий Карпов 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопий Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Карп Георгиев

Мать: Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина (Анна) Прокопьева

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прокопьева

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Прокопьев

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Прокопьева

Мать ребёнка: Елена Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Никонова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич

Мать ребёнка: Елена Никонова

Городище, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Матвей Прокопьев

Мать ребёнка: Елена Никонова

Рождение ребёнка
26.11.1778

Сын: Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич

Мать ребёнка: Елена Никонова

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Федоровский Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Елена Никонова

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна

Мать ребёнка: Елена Никонова

Смерть
1830

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