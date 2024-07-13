Прокопий Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Карп Георгиев
Мать: Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина (Анна) Прокопьева
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прокопьева
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Прокопьев
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Прокопьева
Мать ребёнка: Елена Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Никонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич
Мать ребёнка: Елена Никонова
Городище, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Матвей Прокопьев
Мать ребёнка: Елена Никонова
Рождение ребёнка
26.11.1778
Сын: Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич
Мать ребёнка: Елена Никонова
Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Федоровский Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Елена Никонова
Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна
Мать ребёнка: Елена Никонова
Смерть
1830