Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич
Место рожденияМосковская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Дата рождения26.11.1778
Дата смерти19.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Посвящение в духовный сан
09.05.16
возведен в сан архимандрита
Рождение
26.11.1778
Отец: Прокопий Карпов
Мать: Елена Никонова
Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Образование
С 1792 по 1798
Коломенская духовная семинария
Образование
С 1798 по 1804
Славяно-греко-латинская академия окончил 2-м в списке выпускников
Работа или профессия
С 1804 по 1814
Славяно-греко-латинская академия, преподаватель французского языка
Посвящение в духовный сан
10.08.1813
пострижен в монашество
Посвящение в духовный сан
15.08.1813
рукоположен во иеродиакона
Посвящение в духовный сан
08.09.1813
рукоположен во иеромонаха
Работа или профессия
С 1814 по 22.04.1816
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Дмитровский уезд, посад Сергиевский (Сергиев Посад), Московская духовная академия, бакалавр по кафедре обличительного богословия. Библиотекарь академии (1814–1816). Член духовно-це... Показать все
Работа или профессия
С 22.04.1816 по 03.03.1817
Серпухов, Серпухов, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., г. Серпухов, Высоцкий монастырь, архимандрит, настоятель
Работа или профессия
С 03.03.1817 по 19.08.1818
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., г. Коломна, Ново-Голутвин монастырь, архимандрит, настоятель. Член Московской духовной консистории (с 27.1.1818). Член внешнего академического правле... Показать все
Работа или профессия
С 19.08.1818 по 19.06.1845
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, Спасо-Андроников монастырь, архимандрит, настоятель. Надзиратель единоверческой типографии (с 26.6.1820). Член комиссии по освидетельствованию мощей святог... Показать все
Награда
06.12.1832
орден св. Владимира 3-й степени
Смерть
19.06.1845
Погребен близ алтаря Спасского собора