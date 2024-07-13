Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич 26.11.1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич

Место рождения

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское

Дата рождения

26.11.1778

Дата смерти

19.06.1845

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Посвящение в духовный сан
09.05.16
возведен в сан архимандрита
Рождение
26.11.1778

Отец: Прокопий Карпов

Мать: Елена Никонова

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Образование
С 1792 по 1798
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенская духовная семинария
Образование
С 1798 по 1804
Москва, город федерального значения Москва
Славяно-греко-латинская академия окончил 2-м в списке выпускников
Работа или профессия
С 1804 по 1814
Москва, город федерального значения Москва
Славяно-греко-латинская академия, преподаватель французского языка
Посвящение в духовный сан
10.08.1813
пострижен в монашество
Посвящение в духовный сан
15.08.1813
рукоположен во иеродиакона
Посвящение в духовный сан
08.09.1813
рукоположен во иеромонаха
Работа или профессия
С 1814 по 22.04.1816
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Дмитровский уезд, посад Сер­ги­ев­ский (Сергиев Посад), Московская духовная академия, бакалавр по кафедре обличительного богословия. Библиотекарь академии (1814–1816). Член духовно-це... Показать все
Работа или профессия
С 22.04.1816 по 03.03.1817
Серпухов, Серпухов, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., г. Серпухов, Высоцкий монастырь, архимандрит, настоятель
Работа или профессия
С 03.03.1817 по 19.08.1818
Коломна, Коломенский, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., г. Коломна, Ново-Голутвин монастырь, архимандрит, настоятель. Член Московской духовной консистории (с 27.1.1818). Член внешнего академического правле... Показать все
Работа или профессия
С 19.08.1818 по 19.06.1845
Москва, город федерального значения Москва
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, Спасо-Андроников монастырь, архимандрит, настоятель. Надзиратель единоверческой типографии (с 26.6.1820). Член комиссии по освидетельствованию мощей святог... Показать все
Награда
06.12.1832
орден св. Владимира 3-й степени
Смерть
19.06.1845
Москва, город федерального значения Москва
Погребен близ алтаря Спасского собора

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