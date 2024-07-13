Елена Никонова 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Елена Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1801

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина (Анна) Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Прокопьева

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Карпов

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Городище, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Матвей Прокопьев

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Рождение ребёнка
26.11.1778

Сын: Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Федоровский Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Карпов

Смерть
1801

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