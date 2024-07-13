Елена Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина (Анна) Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Прокопьева
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Карпов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Федоровский Поликарп Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Городище, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1776
Сын: Матвей Прокопьев
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Рождение ребёнка
26.11.1778
Сын: Сперанский Георгий (Гермоген) Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Федоровский Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лебедева Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Карпов
Смерть
1801