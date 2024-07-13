Матвей Прокопьев 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Прокопьев

Матвей Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1745 г.р.

Жена

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Прокопий Карпов

Мать: Елена Никонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Григорьева

Работа или профессия
Около 1818
с. Федоровское
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское, Успенская церковь, дьячок
Смерть
После 1818

Мы используем куки для улучшения работы сайта.