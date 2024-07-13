Матвей Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Прокопий Карпов
Мать: Елена Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Григорьева
Работа или профессия
Около 1818
с. Федоровское
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Коломенский уезд, с. Федоровское, Успенская церковь, дьячок
Смерть
После 1818