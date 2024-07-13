Федоровский Поликарп Прокопьевич Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоровский Поликарп Прокопьевич

Место рождения

Городище, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1815

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Прокопий Карпов

Мать: Елена Никонова

Городище, Ступино, Московская область
Образование
?.09.1788
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенская духовная семинария - в 1795 обучался в классе философии
Работа или профессия
Между 1795 и 1815
Кленково, Клин, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Клинский уезд, с. Кленково, церковь иконы Божией Матери Казанская, священник
Смерть
После 1815

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