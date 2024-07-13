Федоровский Поликарп Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1815
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Прокопий Карпов
Мать: Елена Никонова
Образование
?.09.1788
Коломна, Коломенский, Московская область
Коломенская духовная семинария - в 1795 обучался в классе философии
Работа или профессия
Между 1795 и 1815
Кленково, Клин, Московская область
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Клинский уезд, с. Кленково, церковь иконы Божией Матери Казанская, священник
Смерть
После 1815