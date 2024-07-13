Наталья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Гавриил Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Пётр Карпов
Отец ребёнка: Карп Георгиев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Прокопий Карпов
Отец ребёнка: Карп Георгиев
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Никита Карпов
Отец ребёнка: Карп Георгиев
Андреевское, Коломенский, Московская область
Смерть
1784