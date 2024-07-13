Наталья Гавриловна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Гавриловна

Наталья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Между 1688 и 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Гавриил Сидоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Пётр Карпов

Отец ребёнка: Карп Георгиев

Рождение ребёнка
1743

Сын: Прокопий Карпов

Отец ребёнка: Карп Георгиев

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Никита Карпов

Отец ребёнка: Карп Георгиев

Андреевское, Коломенский, Московская область
Смерть
1784

Мы используем куки для улучшения работы сайта.